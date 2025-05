Moto fica em chamas após acidente na região; homem é socorrido

Um motociclista ficou gravemente ferido após perder o controle do veículo em uma curva na Rodovia SP-50, em Santo Antônio do Pinhal, na manhã desta quinta-feira (1). Segundo informações do Comando de Aviação da Polícia Militar, a vítima colidiu contra o guard rail e foi arremessada por cerca de 20 metros. A motocicleta ficou completamente carbonizada após o impacto.

Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da unidade aeromédica Águia 18 foram acionadas para o resgate. O motociclista apresentava trauma torácico, abdominal e fratura fechada no fêmur. Após os primeiros atendimentos, a equipe médica realizou a imobilização do membro afetado e estabilizou os sinais vitais.