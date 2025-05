Pai tenta matar filho autista de 2 anos em 'sacrifício para Deus'

Um homem foi preso ao tentar matar o próprio filho, uma criança autista de 2 anos, em "sacrifício para Deus".

O caso aconteceu em Araranguá (SC), na noite desta última quarta-feira (30).