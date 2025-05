SJC: Morta em acidente, Sandra usou moto pois pneu do carro furou

A morte de Sandra Cristiane, 26 anos, em um grave acidente na manhã do dia 1º, na região sudeste de São José dos Campos, torna-se ainda mais trágica sabendo que ela estava de moto por um mero acaso.

Sandra estava em uma moto quando houve a colisão com um carro na avenida Robson Custódio Machado, no bairro Loteamento Floresta, zona leste de São José dos Campos, por volta das 9h desta quinta. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, mas não sobreviveu aos ferimentos.