Macarronada do Trabalhador reúne 10 mil pessoas em São José

A 45ª Festa do Trabalhador na manhã desta quinta-feira (1º), na região leste de São José dos Campos, reúne milhares de pessoas para a tradicional “macarronada do trabalhador”, com mais de uma tonelada distribuída gratuitamente na festa neste ano. A celebração começou em 1979.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O prato caseiro, com molho à bolonhesa, tem tempero e participação especial de servidores, voluntários e moradores do bairro. O alimento começou a ser servido a partir das 12h e segue ao longo da tarde. A expectativa é de que 10 mil pessoas saboreiem o almoço, que também conta com refrigerantes.