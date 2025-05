URGENTE: Jovem motociclista morre após acidente em São José

Uma jovem motociclista de 26 anos morreu após colisão com um carro na região sudeste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (1º).

O acidente aconteceu no bairro Santa Júlia, por volta das 9h, entre uma moto e um carro. De acordo com as informações, a mulher estava na moto que colidiu frontalmente contra um carro.