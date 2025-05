'Fica aí, já volto': mãe abandona filho de 4 anos em lanchonete

"Fica sentado aí que eu já volto".

Esta foi a frase dita pela mãe, antes de abandonar o filho, de apenas 4 anos, em uma lanchonete na noite desta última quarta-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Minas Gerais. A mãe está sendo procurada pela polícia por abandono de incapaz.