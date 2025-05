Homem é preso em SJC após ameaçar com arma em briga de trânsito

Um homem foi preso na região norte de São José dos Campos, pela Polícia Militar, por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi detido após ameaçar uma pessoa em uma briga de trânsito. A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (30), por volta das 21h30, após ocorrência irradiada via Copom.

Os policiais foram chamados em razão de um homem que estaria ameaçando outro com uma arma de fogo após um acidente de trânsito, na rua Edgard de Souza, no Jardim Telespark, na região norte.