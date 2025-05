Médico é encontrado morto na piscina de sua própria casa

Mistério.

O médico endocrinologista Arnaldo Caetano Moraes, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de uma piscina em construção em sua própria casa, na última quarta-feira (30), em Colatina (ES).

O corpo foi achado dentro de um buraco na obra da piscina.