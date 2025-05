Morto a tiros no Vale, peão Matheus vinha sofrendo ameaças

O peão de rodeio Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, vinha sofrendo ameaças antes de ser assassinado em Lagoinha, na manhã de quarta-feira (30). O crime chocou a região e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, um familiar de Matheus contou que o peão vinha sendo ameaçado há meses por um desafeto, com quem ele teve desavenças e chegou a brigar em um bar, ferindo-o com uma faca. A polícia já tem o nome desse homem, que está sendo procurado para depor.