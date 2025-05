VÍDEO: Gari é atacado por pitbulls durante coleta de lixo na rua

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um gari foi atacado por dois cachorros da raça pitbull durante o serviço de coleta de lixo no distrito de Joaquim Murtinho, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, na tarde da última terça-feira (29). Câmeras de segurança registraram o momento do ataque.

Colegas do coletor, que estavam no momento do incidente, publicaram, nas redes sociais, um vídeo do gari sendo atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele teve ferimentos na cabeça e nas pernas e foi encaminhado a um hospital, sem risco de morte.

Um profissional da mesma equipe do Sistema de Limpeza Urbano se mostrou inconformado com o caso em seu perfil na internet. “Dois pitbulls saíram da casa, avançaram no menino, maior tiração. Isso não pode ficar assim, isso é crime”, lamentou sobre o caso.

* Com informações do SBT News