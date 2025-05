VÍDEO: Casal fica ferido após carro colidir em poste em São José

Um casal ficou ferido após o carro em que eles estavam colidir em um poste na região leste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 5h, na avenida Sinaloa, no Jardim Paineiras.