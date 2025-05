VÍDEO: Imagem de câmera mostra matador atirando no peão Matheus

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o peão de rodeio Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, foi assassinado a tiros em Lagoinha, na manhã de quarta-feira (30).

Matheus caminhava ao lado de um amigo, após saírem de uma pastelaria no centro da cidade, e rumava sentido à borracharia onde trabalhava. Nesse momento, ele é surpreendido por uma moto que para ao lado.