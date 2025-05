'Tomei chifre': marido desabafa após traição e viraliza; VÍDEO

Um homem viralizou nas redes sociais ao revelar publicamente o motivo de sua separação: a descoberta de que foi traído pela esposa. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele relatou ter encontrado provas da infidelidade ao acessar o celular da companheira.

De acordo com o relato, o homem verificou a lixeira do aparelho e encontrou um vídeo íntimo da esposa com um colega de trabalho da empresa de celulose onde ela presta serviços. “Peguei um vídeo deles dando aquela capangada mesmo, padrão”, desabafou.