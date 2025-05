Peão de rodeio do Vale, Matheus pode ter sido morto por vingança

Um familiar de Matheus afirmou que ele tinha um desafeto conhecido no mundo do crime e com vasta ficha criminal. Meses atrás, os dois teriam brigado em um bar, e Matheus teria desferido uma facada no homem, que teria feito ameaças de morte contra o peão de rodeios. Por enquanto, esse homem é o principal suspeito de ter matado o peão. Ele é procurado pela polícia.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local do crime, realizando a coleta de vestígios e o registro fotográfico. A Polícia Civil informou que a equipe de investigação procura por imagens de câmeras de segurança da região e informações que possam levar à identificação e prisão dos autores.

A motocicleta utilizada no crime, sem placas, está sendo rastreada a partir de características fornecidas pela testemunha.