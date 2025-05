São José Futsal recebe o Marreco e busca 1ª vitória na LNF

O São José Futsal recebe o Marreco na noite desta sexta-feira (2), a partir das 19h, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. Esse jogo vale pela terceira rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).

E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, aposta na força da torcida para conquistar a primeira vitória no campeonato. A entrada no ginásio é gratuita.