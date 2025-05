Após queda, roubo e furto de veículos sobem no Vale em 2025

Os crimes contra o patrimônio, que tiveram queda na RMVale no ano passado, voltaram a subir na região. No primeiro trimestre de 2025, o roubo de veículos cresceu 15% na comparação com igual intervalo de 2024. As ocorrências passaram de 105 para 121, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). Na mesma comparação, o furto de veículos subiu 8%, de 516 para 558 casos.

O aumento ocorre após queda de 14,84% no roubo de veículos em 2024 ante 2023 – 597 crimes contra 701. O furto de veículos também teve queda no ano passado no Vale, recuando 24% – 2.191 registros contra 2.887 em 2023.