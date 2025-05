Mortes em confronto com a polícia caem 50% na RMVale em 2025

Do total de mortes na região durante a gestão Tarcísio, 50 ocorreram em confronto com a Polícia Militar e três com policiais civis. No intervalo anterior, foram 39 óbitos com a PM e três com a Civil. Ou seja, a letalidade da PM cresceu 28% na gestão do republicano.

Câmeras corporais.

A letalidade policial no Vale estava em queda após recorde de mortes em 2020 e 2019, anos com 68 óbitos na região – biênio mais letal de toda a série histórica da SSP. O segundo período com mais mortes é justamente na gestão de Tarcísio, com 53 óbitos em 2024 e 2023.

A partir de 2021, com o uso de câmeras corporais na farda dos policiais militares, o total de mortes caiu para 42, em 2021 e 2022.