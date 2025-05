Estupro de vulnerável cresce 21% no Vale, quase o dobro do estado

O estupro de vulnerável aumentou 21,53% no Vale do Paraíba no primeiro trimestre de 2025 comparado a igual período do ano passado. De acordo com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), as ocorrências passaram de 144 para 175.

O índice é quase o dobro do percentual de crescimento do mesmo crime no estado de São Paulo, que registrou alta de 13% em 2025: 2.932 estupros de vulneráveis contra 2.593 de janeiro a março de 2024.