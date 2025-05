Golpes causam perdas de R$ 100 bi em hospedagem e alimentação

“Golpistas adulteram o QR-Code, para que o cliente faça o pagamento numa outra conta, ou para que consigam instalar aplicativos e, assim, subtrair dados da vítima ou terem acesso a banco, senhas etc. O mesmo golpe utiliza o sistema de wi-fi. Por isso, é importante que se faça conexão apenas em rede confiável”, afirmou Edson Pinto.

Bebidas alcoólicas adulteradas também causaram prejuízos expressivos no Brasil, em 2024. A Fhoresp estima que 36% do volume total do produto comercializado no país é falsificado, adulterado ou contrabandeado, gerando perda fiscal de R$ 85,2 bilhões. No estado de São Paulo, a sonegação bate os R$ 23 bilhões.

Contrabando e produção clandestina de cigarros preocupam igualmente. Em território nacional, os cofres públicos já perderam arrecadação estimada em R$ 9 bilhões e no estado de São Paulo, R$ 1,65 bilhão.