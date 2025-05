RMVale reduz homicídios em 12% e tem menor número desde 2007

A região não registrou nenhum latrocínio em 2025 contra dois no ano passado, o que eleva para 14% a redução do total de vítimas assassinadas.

O número de vítimas em homicídios caiu 12% no Vale do Paraíba no primeiro trimestre de 2025 comparado a igual período de 2024. As mortes reduziram de 90 para 79, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

O número de mortes em homicídios neste ano é o menor da região desde 2007, quando 77 pessoas perderam a vida de forma violenta no primeiro trimestre. O indicador empata com 2018, que também registrou 79 vítimas de homicídios de janeiro a março.

No entanto, a redução não tirou a RMVale da liderança da violência no interior do estado de São Paulo. O Vale é a primeira região a atingir mais de 70 mortes em assassinatos nos três primeiros meses do ano, de acordo com os dados da SSP.

Os 79 óbitos do Vale estão acima das 58 mortes em Campinas, a segunda colocada, com 57 homicídios e um latrocínio. Na sequência, aparecem as regiões de Ribeirão Preto (54), Piracicaba (48), Sorocaba (47), Santos (33), São José do Rio Preto (27), Bauru (25), Presidente Prudente (18) e Araçatuba (18).