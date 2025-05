Conheça o jogador joseense que brilha no Ludogorets, da Bulgária

O título deste ano teve um gosto ainda mais especial. Além de garantir o troféu com cinco rodadas de antecedência, o Ludogorets igualou o recorde europeu de títulos consecutivos, ao lado do Lincoln Red Imps, de Gibraltar, e do Riga, da Letônia — todos com 14 conquistas seguidas.

“Isso reforça o trabalho que temos feito aqui. Igualar essa marca histórica mostra o quanto o clube tem crescido”, destacou o brasileiro.

A temporada, no entanto, ainda não terminou para Pedro e seus companheiros. A equipe está na final da Copa da Bulgária, marcada para maio, e já conquistou a Supercopa no início do calendário. O objetivo agora é fechar o ano com a chamada tríplice coroa.