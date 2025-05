Matou a mãe para abocanhar seguro de vida de R$ 6 milhões

Um homem foi condenado à prisão perpétua na Austrália por matar a própria mãe com o objetivo de lucrar com apólices de seguro de vida que ele mesmo havia contratado em nome dela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Andre Zachary Rebelo, de 29 anos, foi considerado culpado pelo assassinato de Colleen Rebelo, de 58, ocorrido em maio de 2020.