Volkswagen anuncia vendas do SUV Tera, fabricado em Taubaté

A Volkswagen confirmou que o novo SUV compacto da marca, batizado de Tera, começará a ser vendido no Brasil no dia 25 de maio. O modelo, que já está sendo produzido na planta de Taubaté, foi anunciado oficialmente durante o lançamento do Nivus GTS.

Considerado uma das grandes apostas da montadora para o mercado nacional, o Tera chega com a ambição de disputar o posto de carro mais vendido do país. No entanto, informações completas sobre o modelo, como preços, medidas e versões detalhadas, só serão reveladas no dia de estreia nas concessionárias.