Conselho Tutelar proíbe pastor mirim de realizar cultos

O Conselho Tutelar emitiu uma medida proibindo Miguel Oliveira, adolescente de 15 anos conhecido como "pastor mirim", de realizar pregações em igrejas por tempo indeterminado.

A decisão, divulgada nesta terça-feira (29), foi tomada após reunião com os pais do jovem, Erica e o pastor Marcinho Silva, e inclui o afastamento de Miguel das redes sociais, o cancelamento de eventos agendados e a obrigação de retomar as aulas presenciais.