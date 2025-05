Por economia, Taubaté adia mudança no subsídio do transporte

Assim como o anterior, o novo adiamento foi solicitado pela Prefeitura por questões financeiras: com a alteração, o gasto mensal com o subsídio deve aumentar em R$ 1,1 milhão, passando de R$ 2 milhões para R$ 3,1 milhões, segundo apuração da reportagem. Ou seja, em seis meses de adiamento, a economia será de R$ 6,6 milhões.

Após acordo entre Prefeitura de Taubaté e ABC Transportes, foi adiada por mais seis meses a mudança no subsídio do transporte público.

A mudança no subsídio estava prevista para o mês de junho. Com o adiamento por seis meses, passará para dezembro desse ano - como a Prefeitura faz o repasse no mês subsequente, o impacto começará a ser sentido apenas no orçamento de 2026.

Subsídio.

Desde março de 2021, a Prefeitura pagava à empresa R$ 1,50 por passageiro transportado. Com isso, o gasto mensal com subsídio era de R$ 550 mil - o que representava R$ 6,6 milhões por ano. Em junho de 2023, para renovar o contrato que se encerraria em maio de 2024, a ABC exigiu a mudança na fórmula do subsídio, o que foi aceito pela Prefeitura - com isso, o contrato foi prorrogado até 2034.

Pelo acordo firmado para a prorrogação do contrato, nos 12 meses seguintes seria adotado um modelo híbrido: nas linhas de maior demanda, o subsídio continuou a ser de R$ 1,50 por passageiro; nas linhas de menor demanda, foi de R$ 10,05 por quilômetro rodado. Com isso, o custo do subsídio passou a ser de R$ 19,6 milhões por ano.