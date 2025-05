'A vida é um sopro': o adeus ao peão Matheus, morto no Vale

O crime

Além de peão de rodeio, Matheus trabalhava em uma borracharia em Lagoinha. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na rua Maria do Carmo Gouvêia Rocha, no centro da cidade.

Matheus estava em companhia de um amigo e ambos tomaram café em uma pastelaria da cidade pela manhã. Eles saíram do estabelecimento em direção à borracharia onde Matheus trabalhava. Ao se despedirem do lado de fora, foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta de cor verde e sem placa.