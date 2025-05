'Momento doloroso': morte de futura médica gera comoção

A morte de Amanda Steudel, 30 anos, em um acidente na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR), comoveu familiares, amigos e a comunidade acadêmica. Natural de Ponta Grossa, ela cursava medicina no Paraguai e residia em Foz do Iguaçu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente ocorreu quando Amanda perdia o controle do carro e colidiu com a estrutura de proteção da rodovia. A polícia rodoviária investiga as causas do ocorrido.