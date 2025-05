Homem é preso após arrombar igreja Matriz na região

Um homem foi detido menos de 24 horas após invadir a Igreja Matriz, no centro de São Sebastião, no Litoral Norte. A rápida identificação e captura do suspeito foram viabilizadas pelo sistema de monitoramento por câmeras do Centro de Operações Integradas, aliado à ação conjunta das forças de segurança da cidade.

A prisão é resultado da atuação integrada entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e demais órgãos responsáveis pela segurança pública no município.