Intolerância religiosa: esfaqueou mulher só por não ser cristã

Um jovem de 24 anos foi detido na madrugada de sábado (26) em Rio Bonito do Iguaçu (PR), acusado de crimes violentos que chocaram a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Entre as acusações está a tentativa de homicídio de uma mulher de 53 anos, esfaqueada após afirmar que "não era cristã".