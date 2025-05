Clássico do Vale na estreia! Confira a tabela da Copa Paulista

Assim, os dois times voltarão a se enfrentar provavelmente no dia 15 de junho, um domingo, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E o duelo cheio de rivalidade acontece menos de três meses depois do último jogo.

Na oportunidade, o Taubaté venceu por 1 a 0, no Joaquinzão, pelas quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista, e se classificou para a semifinal. Agora, para a Águia do Vale, o clássico tem gosto de ‘revanche’. E, para o Burrão, é a chance de tentar aprontar de novo para cima do rival.

O jogo do returno está marcado para o dia 20 de julho, no Joaquinzão. No entanto, os clubes ainda definirão os horários e, também, poderão alterar os dias dos jogos.

Na Copa Paulista, os times se enfrentam em turno e returno, dentro dos grupos. E os quatro melhores de cada chave se classificam para a segunda fase, quando passam a jogar no sistema de mata-mata. O campeão escolhe uma vaga entre Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o vice fica com a outra.

Jogos de Taubaté e São José