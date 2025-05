Agora: operação apreende veículos e gera congestionamento em SJC

Uma operação de grande porte realizada pela Polícia Militar na avenida Tancredo Neves, em São José dos Campos, causou congestionamentos intensos no começo da noite desta quarta-feira (30), especialmente no trecho que dá acesso à região do Novo Horizonte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ação, que ocorre nos dois sentidos da via — tanto em direção ao centro quanto aos bairros —, já resultou na apreensão de aproximadamente 30 veículos, segundo testemunhas. De acordo com a PM, as principais irregularidades identificadas envolvem documentação vencida e outras infrações que ainda estão sendo analisadas.