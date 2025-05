Jovem morre após conhecer homem em app de encontro

María Camila García Molina, 24 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro em Miami, na última terça-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O suspeito é Joy Candra Nath, ex-companheiro da vítima, com quem ela se relacionou após conhecer em um aplicativo de encontros.