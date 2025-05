Sem trégua, PCC e CV travam 'guerra' por pontos de droga no Vale

O PCC, inclusive, chegou a fazer um 'mutirão' de batismos em suas fileiras no Vale para enfrentar as facções cariocas. Vale lembrar que a RMVale é um importante corredor entre os dois principais mercados consumidores de droga no Brasil -- São Paulo e Rio.

"Na época, com a guerra com a FDN (Família do Norte) e CV, eles [PCC] sequestraram alguns aqui [no Vale]. E achamos que iriam matar os CVs, só que não mataram, só bateram", disse à época um policial envolvido com o combate contra o PCC na região. "Qualquer problema com o CV, tenho a impressão de que vão mandar matar os que estão na região. Já estão todos mapeados", complementou.

À época, o monitoramento da inteligência policial indicava a presença de 'biqueiras' do CV em municípios do Vale Histórico -- atualmente é a área com mais homicídios em todo o estado -- e Litoral Norte, principalmente Ubatuba, oriundos de Paraty (os que estão em Ubatuba), Volta Redonda e Rio (estão no Vale Histórico).