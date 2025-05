Idosa de 88 anos morre após ser espancada e violentada

Beatriz Esperanza Vázquez Sánchez, de 88 anos, foi encontrada gravemente ferida em sua casa no setor El 8, em Bonao, na última segunda-feira (15). A idosa havia sido vítima de violência sexual e agressão física, segundo investigações preliminares.

Vizinhos acionaram a polícia ao localizar Beatriz desacordada na sala de estar, cercada por uma poça de sangue. Com múltiplos ferimentos, ela foi levada às pressas para o hospital público Pedro Emilio de Marchena.