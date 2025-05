Turista viaja, encontra homem embaixo da cama do hotel e viraliza

Natalisi Taksisi, uma tailandesa de 27 anos, esperava explorar a segurança e a cultura do Japão durante sua primeira viagem ao país. Mas o sonho se transformou em pesadelo no segundo dia de estadia em Tóquio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na noite do último dia 10 de abril, ela retornou ao quarto do hotel na região de Ryogoku por volta das 19h30. Ao deitar-se, percebeu um odor forte. “Pensei que fosse dos lençóis ou do meu cabelo, mas o cheiro piorou”, contou ao Metro.