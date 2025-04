Após 20 dias desaparecida, cuidadora volta para casa no Vale

Cristiana Aparecida Pacheco, de 40 anos, voltou para casa na última terça-feira (30), após ficar 20 dias desaparecida em Taubaté. A cuidadora de idosos havia sumido sem deixar pistas no início do mês, gerando apreensão entre familiares e amigos. Segundo a família, apesar do mistério sobre os motivos do desaparecimento, Cristiana está bem.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. De acordo com os parentes, a mulher vinha sendo ameaçada por um agiota e enfrentava dificuldades em um relacionamento conturbado, o que pode ter contribuído para seu afastamento repentino.