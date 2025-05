Garoto de programa vive dia de terror após 'suruba' com casal

Um jovem de 22 anos, que trabalha como acompanhante, sobreviveu a um episódio de violência durante um encontro marcado por um casal em Rio Verde (GO), no domingo (27). O caso ocorreu em um apartamento no segundo andar de um prédio residencial.

Segundo relato à Polícia Militar, o jovem conheceu o cliente, de 35 anos, por meio de um site de acompanhantes.