Após sonhar com acidente, homem morre depois de bater o carro

Depois de sonhar com um acidente, um homem morreu após bater o carro nesta quarta-feira (30), em Almirante Tamandaré (PR).

Aparecido Oliveira Souza, de 55 anos, morreu no Contorno Norte. Ele conduzia um Fiat Sena, que foi atingido na lateral por um Fiat Strada. Os dois veículos ficaram destruídos na batida.