Festival Trem Bão terá entrada gratuita e programação musical

Caraguatatuba receberá o Festival Trem Bão entre os dias 30 de abril e 4 de maio de 2025.

O evento, com entrada gratuita, ocorrerá na Praça da Cultura (Av. Dr. Arthur da Costa Filho, centro) e contará com atrações musicais e gastronomia variada.

