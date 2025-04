Pai de santo mantinha 'escravos sexuais' e espancava jovens

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta terça-feira (15) Alex Silva, de 23 anos, durante nova fase da Operação Black Magic.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele é acusado de participar de sessões de tortura contra um adolescente transgênero de 17 anos na Tenda Espiritual Vovó Maria Conga Aruanda, no Setor Leste do Gama. A prisão foi revelada com exclusividade pela colunista Mirelle Pinheiro.