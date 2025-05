'Vou à falência': homem mata amante grávida para não pagar pensão

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em depoimento à polícia, o empresário admitiu ter conhecimento da gravidez de Jackeline e declarou temer os custos da pensão alimentícia. “Ele alegou que o valor poderia levá-lo à falência”, revelou o delegado Angelo Dias, responsável pelas investigações.

Testemunhas relataram que, no dia do crime, Marcione pediu que amigos seguissem à frente na trilha para ficar a sós com Jackeline. As lesões no corpo da vítima, porém, não batem com a versão do suspeito de que a morte teria sido acidental. “Há indícios de força bruta”, destacou o delegado.

A descoberta da gestação de Jackeline mudou o rumo das investigações. Exames periciais confirmaram marcas de violência, descartando quedas ou acidentes naturais. A polícia aguarda laudos complementares, mas já trabalha com a hipótese de homicídio doloso.