Homem é preso com carro furtado e pistola no Vale

A Polícia Civil de Cachoeira Paulista prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (30), Carlos Henrique de Souza Oliveira, conhecido como “Caique” ou “Boca”, pelos crimes de receptação de veículo furtado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

A ação ocorreu após investigações indicarem que um veículo branco estaria monitorando agentes da delegacia. O carro, um Chery Cielo com placas de Caçapava, já tinha registro de furto. Ele foi localizado em uma borracharia na Avenida Sarah Kubitschek, no centro da cidade. Com o apoio da Polícia Militar, os agentes abordaram o suspeito, que se apresentou como proprietário do automóvel.