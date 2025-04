'Cala a boca': motorista de app grita e tenta estuprar passageira

Uma mulher saltou de um veículo de aplicativo em movimento para fugir de uma tentativa de estupro na última sexta-feira (25), em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O crime ocorreu após o motorista desviar da rota combinada e agredir sexualmente a passageira.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o marido solicitou a corrida pelo aplicativo 99. O motorista a pegou na Rua Raimundo Magrini, Jardim Helena, em frente à residência do casal.