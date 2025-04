Onde está Ana Beatriz? Menina de 15 sofreu ameaças e sumiu

A Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) confirmou, nesta quarta-feira (30), que apura possíveis ameaças sofridas por Ana Beatriz de Moura, de 15 anos. A adolescente está desaparecida desde a última terça (29), após sair do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), em Maceió.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo investigações, a jovem foi vista pela última vez entrando em uma motocicleta de aplicativo, do lado de fora da instituição.