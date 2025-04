Ameaçou a irmã, descumpriu medida protetiva e foi preso

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Lucas do Rio Verde na noite desta terça-feira (29).

Ele é acusado de ameaçar a própria irmã e descumprir medida protetiva que beneficiava a mãe. O caso ocorreu em uma casa no bairro Jardim das Palmeiras, na Avenida Sergipe.