Romu prende suspeitos por tráfico de drogas próximo a escola

Ao serem abordados, um dos suspeitos estava com R$ 40 em espécie e duas cápsulas contendo substância semelhante à cocaína. Já o segundo detido portava R$ 80 e mais 26 cápsulas do mesmo entorpecente.

De acordo com a ROMU, ambos confessaram o envolvimento com a venda de drogas na região. Os dois foram conduzidos à delegacia e presos em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Drogas (nº 11.343/2006). Eles permanecem à disposição da Justiça.