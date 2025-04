Na Disney: MP arquiva investigação sobre faltas de secretária

Montagem feita com fotos de Claudio Vieira/PMSJC e reprodução das redes sociais

O Ministério Público arquivou o procedimento em que apurava possíveis irregularidades no fato da secretária de Assuntos Jurídicos de São José dos Campos, Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira, ter faltado 10 dias ao trabalho, entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, para viajar com a família para a Disney.

O caso foi revelado por OVALE. A apuração do MP havia sido iniciada após quatro moradores de São José encaminharem as reportagens do jornal para a Promotoria e alegarem que o episódio "fere os princípios da administração pública, legalidade, moralidade administrativa, eficácia e a impessoalidade".