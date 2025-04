Jacareí sanciona nova lei do Plano Diretor e projeta crescimento

A Prefeitura de Jacareí sancionou, nesta quarta-feira (30), a nova lei complementar que atualiza o Plano Diretor do município. O texto, que contou com ampla participação popular ao longo de sete anos de debates, tem como objetivo orientar o crescimento urbano com foco em desenvolvimento econômico, sustentabilidade e inclusão social.

A revisão foi aprovada pela Câmara Municipal na última semana e oficializada em cerimônia no auditório do Paço Municipal, com a presença de servidores, técnicos e moradores que participaram do processo de construção da proposta. O novo Plano Diretor passa a reger o planejamento urbano da cidade com mais de 160 artigos e diretrizes atualizadas.