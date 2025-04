Polícia identifica quadrilha de alto padrão no Litoral Norte

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (30) três mandados de prisão, busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por roubos a residências com retenção de vítimas no Litoral Norte de São Paulo. A operação ocorreu nos bairros CDHU da Baleia Verde e Barreirinha de Cambury, em São Sebastião.

Com as prisões desta quarta-feira, já são seis os integrantes da quadrilha detidos. Entre eles está o líder do grupo, conhecido como "Índio", que também é apontado como responsável pelo tráfico de drogas no bairro Baleia Verde.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar e do Grupo Especial de Reação. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e desarticular completamente a organização criminosa.