URGENTE: Homem é morto a tiros em Taubaté

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (30) em Taubaté, no bairro Parque Três Marias. A Polícia Militar foi acionada por populares por volta das 14h04, após a vítima ser encontrada caída na rua Tenente Alexandre Gandhi de Souza Lacerda.

Ao chegar no local, os agentes identificaram Diego Patrick dos Santos Madona já sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil e a equipe de perícia foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos na cena do crime.